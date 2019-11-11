На Украине заявили о решении отказаться от российской электроэнергии

Украина не намерена закупать электроэнергию у России. С таким заявлением выступил экс-депутат Верховной рады Олег Ляшко.

«Как оно будет реализовано на практике - через изменения в закон, постановлением правительства или каким-нибудь другим решением - узнаем вскоре», - сообщил он в Facebook.

По мнению Ляшко, украинская экономика потеряла не один миллиард гривен из-за зависимости от России в энергетическом секторе.

Напомним, Украина прекратила закупку электроэнергии у РФ в 2015 году. Однако сотрудничество было возобновлено в сентябре этого года после внесенной поправки в украинский закон «О рынке электроэнергии». Всего за два месяца Киев импортировал более 580 миллионов киловатт-часов электроэнергии.