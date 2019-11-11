Общее прошлое и перспективное будущее: итоги российско-казахского форума в Омске

Важнейшая с точки зрения стратегического сотрудничества встреча состоялась в четверг в Омске. Там прошел XVI Форум Межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Казахстан - не просто ближайший сосед, с которым у нас самая большая, более семи тысяч километров, сухопутная граница. Это одна из крупнейших стран мира с громадным ресурсным потенциалом, сырьевой базой, и что крайне важно: страна с близким и понятным нам менталитетом и общим советским прошлым.

«Позвольте поприветствовать вас на нашем традиционном мероприятии, которое связывает регионы России и Казахстана. Оно проводится у нас на регулярной основе, и любопытно, что в 2003 году именно в Омске эти мероприятия и начались», - сказал президент России Владимир Путин на открытии Форума.

В этом году делегацию из Казахстана впервые возглавлял Касым-Жомарт Токаев. О том, как проходили переговоры представителей двух стран - в репортаже Дениса Шурыгина.