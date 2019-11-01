Ополчение ЛНР завершило разведение сил в районе Золотого

Ополчение ЛНР закончило разведение сил и средств на линии соприкосновения в районе Золотого. Об этом рассказал руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня гвардии полковник Михаил Филипоненко.

«Народная милиция завершила, в соответствии с планом- графиком, согласованном в Минске, возобновленный процесс разведения сил и средств на участке № 2 "Золотое"», - приводит его слова Луганский информационный центр.

По словам Филипоненко, эта информация была передана представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

«Мы ждем информации от миссии ОБСЕ о ситуации с разведением на украинской стороне,» - отметил он.

Напомним, 29 октября ЛНР и украинская сторона в зеркальном порядке возобновили разведение сил и средств на участке № 2 «Золотое».

Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе подписали представители Украины, ДНР, ЛНР, России и ОБСЕ в сентябре 2016 года. Документом предполагается создание зон безопасности на трех участках: у Станицы Луганской, Золотого и Петровского (ДНР). Разведение сил к настоящему моменту прошло во всех районах, но у Золотого и Петровского украинские силовики разместили в зонах разведения личный состав и военную технику, что нарушает соглашения.