Артисты Мариинки массово отравились после выступления в Москве

Шестеро артистов Мариинского театра Санкт-Петербурга, прибывшие в Москву на гастроли, оказались в больнице с неустановленной кишечной инфекцией.

Как сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения, всего 13 человек из труппы пожаловались на плохое самочувствие в ночь на 1 ноября. Медики осмотрели на месте семь членов труппы, они от госпитализации отказались. В больницу были доставлены шесть человек, в том числе ребенок.

«Несколько бригад скорой медицинской помощи выезжали к артистам Мариинского театра из Санкт-Петербурга по поводу кишечной инфекции неясной этиологии», - сказали в ведомстве.

В настоящее время Роспотребнадзор устанавливает причины случившегося.

Как рассказал ТАСС представитель театра, для 205 человек была заказана готовая еда в ланч-боксах. В результате чего, по его словам, 12 человек из труппы получили пищевое отравление.