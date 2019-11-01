В Петушках полыхает торговый центр, взрываются фейерверки

В Петушках во Владимирской области загорелся ТЦ «Ценопад», сообщает местный портал «Владимирские новости».

В соцсетях опубликовано видео с места происшествия. На кадрах видно, как одноэтажное торговое здание полыхает и от него тянется густой черный дым. Кроме того, слышно, как взрываются фейерверки.

По данным других СМИ, площадь пожара составила 900 кв. метров.

Пока информации о пострадавших не поступало.