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Поезда из Москвы в Москву начинают курсировать с ноября

Светлана Головина
01:38 01.11.2019
Новый кольцевой маршрут пройдет через близлежащие города Московской, Калужской и Тульской областей.
Поезда из Москвы в Москву начинают курсировать с ноября
© Фото: rzd.ru

Первые ночные поезда с кольцевым маршрутом РЖД запускает в пятницу, 1 ноября. Составы отправятся из Москвы, проедут через ряд близлежащих городов Московской, Калужской и Тульской областей и приедут вновь в столицу, сообщили на сайте Федеральной пассажирской компании.

Поезда кольцевого маршрута будут ходить регулярно с Киевского и Павелецкого вокзалов, останавливаясь на станциях: Балабаново, Обнинское, Малоярославец, Калуга, Алексин, Тула, Узловая, Бобрик-Донской, Новомосковск-1, Венев, Ожерелье, Кашира и Домодедово.

Для пассажиров ночных поездов также будет несколько типов вагонов: купе, плацкарт, СВ и сидячие места.

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