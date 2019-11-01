Поезда из Москвы в Москву начинают курсировать с ноября

Первые ночные поезда с кольцевым маршрутом РЖД запускает в пятницу, 1 ноября. Составы отправятся из Москвы, проедут через ряд близлежащих городов Московской, Калужской и Тульской областей и приедут вновь в столицу, сообщили на сайте Федеральной пассажирской компании.

Поезда кольцевого маршрута будут ходить регулярно с Киевского и Павелецкого вокзалов, останавливаясь на станциях: Балабаново, Обнинское, Малоярославец, Калуга, Алексин, Тула, Узловая, Бобрик-Донской, Новомосковск-1, Венев, Ожерелье, Кашира и Домодедово.

Для пассажиров ночных поездов также будет несколько типов вагонов: купе, плацкарт, СВ и сидячие места.