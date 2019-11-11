На Красной площади приступили к сборке катка: видео
Каток откроется 30 ноября и будет функционировать до конца февраля.
© Видео: Агентство "Москва" © Фото: Агентство "Москва"
На Красной площади проходят монтажные работы ГУМ-катка.
На месте работают сборщики на спецтехнике, которые укладывают материалы. К настоящему моменты был установлен каркас сооружения. Кадры работ публикует агентство городских новостей «Москва».
«Кремлевский каток» откроет новый сезон 2019-2020 в конце ноября. Всю зиму там будут проходит спортивные и развлекательные мероприятия.