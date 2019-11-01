Эмилия Кларк объявила имя виновника киноляпа со стаканом кофе на съемках «Игры престолов»

Эмилия Кларк рассказала, что стакан кофе, попавший в кадр восьмого сезона сериала «Игра престолов» оставил актер Конлет Хилл (лорд Варис).

Перед церемонием вручения наград «Эмми» Хилл сам признался актрисе в этом.

«Эмилия, мне нужно кое-что тебе рассказать, любимая. Это был мой кофе», - вспоминает разговор Кларк с Хиллом в эфире шоу Jimmy Fallon, переадет издание The Hollywood Reporter.

Правда, актриса не может быть до конца уверена в его словах, так как Хилл в тот момент был не совсем трезв.

Стакан кофе, который забыли убрать перед съемками, появился в кадре четвертого эпизода финального сезона сериала. Он стоял на столе рядом с героиней Эмилии Кларк - Дейенерис Таргариен. Английская актриса Софи Тернер, исполнительница роли Сансы Старк в саге «Игра престолов» считала, что именно она его оставила.

Это не единственный ляп сериала. Внимательные поклонники «Игры престолов» заметили пластиковую бутылку с водой в финальной серии на собрании лордов.