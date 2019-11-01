Суд арестовал подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре

Суд арестовал подозреваемого в убийстве шестилетнего мальчика в Нарьян-Маре. Об этом сказано в пресс-релизе Следственного комитета России.

«В ходе допроса подозреваемый от дачи показаний отказался. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК России (убийство малолетнего)», - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, был задержан сотрудник ООО ОП «Святогоръ», который охранял помещения детского сада «Сказка». В пресс-релизе сказано, что мужчина допустил беспрепятственный проход злоумышленника в здание.

Напомним, трагедия произошла днем 31 октября. Нетрезвый мужчина вошел в детский сад «Сказка» в Нарьян-Маре и нанес шестилетнему ребенку удар ножом, от полученных травм ребенок скончался на месте.

Подозреваемого мужчину сразу задержали. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по трем статьям.