«А мы не люди»: жители Петровского о разведении сил и заявлениях Зеленского

Ситуация в Донбассе всю прошлую неделю напоминала маятник. Не успели с облегчением вздохнуть после того, как в минувшую пятницу все-таки удалось развести войска в районе села Золотое, как все вернулось на круги своя, и процесс вновь застопорился.

Камнем преткновения стало село Петровское. Разведение сил там должно было начаться еще в понедельник, но с самого начала не задалось. Стороны обвиняли друг друга в обстрелах, ВСУ тянули время, и лишь в субботу, наконец, процесс сдвинулся с мертвой точки.

Однако все движется настолько с трудом и через силу, что становится понятно, что если и удастся выполнить все пункты «формулы Штайнмаера» - это далеко не гарантия мирного развода Донбасса и Киева.

Внутренний раскол между Западом и Востоком - все глубже. Подробности смотрите в репортаже Екатерины Габель с передовой.