Эксперт: инцидент с избиением российского дипломата показал сущность Косово

Избиение российского сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова показало сущность непризнанного государства, заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире радио Sputnik.

По его словам, США не заинтересованы в том, чтобы вопрос о преступной деятельности со стороны косовских сил ставился и решался на международном уровне.

«Всю эту структуру выращивали США, всю эту политику создавали как раз американцы. Совбез может отмолчаться и сделать вид, что ничего не произошло, или порекомендует обратиться в правоохранительные структуры Косово с заявлением», - сказал Колташов.

По его словам, Косово было создано с финансовой поддержкой США для разрушения Югославии.

«Я вообще рассматриваю Косово как очень странное политическое явление, которое по своей природе очень похоже на преступную организацию. Этот продукт специально создан, чтобы разрушать Югославию, Сербию», - отметил эксперт.

Данный инцидент, по мнению Колташова, продемонстрировал сущность непризнанного государства.

«Не жду решения этого вопроса, но понимаю, что инцидент показал гораздо больше, чем рассчитывали, - сущность косовского государства», - подытожил Василий Колташов.

Напомним, сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова задержали и избили в ходе операции косово-албанского спецназа в сербских муниципалитетах 28 мая, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета.

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности назвал подробности инцидента шокирующими и призвал Совбез ООН осудить нападение на дипломата, а также наказать виновных. Он рассказал, что у Краснощекова изъяли идентификационную карту, водительские права сотрудника ООН, а также разбили его телефон.