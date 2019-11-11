Вагоны с пассажирами на полном ходу отцепились от поезда Москва-Белгород

Два вагона пассажирского поезда Москва-Белгород на полном ходу отцепились от основного состава. Следственный комитет начал проверку начал проверку по данному факту. Об этом говорится на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«По предварительным данным, десятого ноября 2019 года примерно в 22 часа 42 минуты, на перегоне станций «Беленихино-Сажное» произошла остановка пассажирского поезда сообщением «Москва-Белгород» в связи с расцепкой четвертого и пятого вагонов по технической причине», - сообщается на сайте.

Ранее в Сети появилось видео, на котором пассажир поезда показывает отцепившиеся вагоны и других граждан, которым пришлось идти в темноте по рельсам к составу - он после отцепления успел уехать вперед, но остановился и ждал людей. Мужчина утверждает, что поезд «разорвался» на ходу в 20 минутах езды от Белгорода.

По информации следствия, в результате ЧП никто из пассажиров не пострадал. Следствие устанавливает причины случившегося.