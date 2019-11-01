Россия и Турция начали совместное патрулирование сирийско-турецкой границы

Российская военная полиция и турецкие пограничники приступили к патрулированию сирийско-турецкой границы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«С 12.15 часов 1 ноября 2019 года первый совместный патруль российской военной полиции и пограничной службы Турции начал совместное патрулирование сирийско-турецкой границы», - говорится в сообщении.

Совместный патруль стартовал от пункта таможенного перехода Дербисия, где произошла встреча российских военных полицейских с представителями турецкой пограничной службы, и пройдет в западном направлении вдоль границы.

В составе патруля - бронированные автомобили «Тигр», «Тайфун» российской военной полиции и бронеавтомобили «Kirpi» турецкой пограничной службы, всего - девять единиц военной техники. Безопасность колонны обеспечивает бронетранспортер БТР-82 российской военной полиции. Общая протяженность маршрута составит более 110 километров.

Совместное патрулирование проходит в соответствии с сочинским меморандумом, подписанным 22 октября президентами России и Турции Владимиром Путины и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Российские военные полицейские во взаимодействии с сирийской пограничной службой в ходе патрулирования сирийско-турецкой границы оказывают помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка, а также контролируют соблюдение пунктов меморандума о выводе подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на глубину 30 километров от границы.