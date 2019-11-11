Кинотавр, Дудь и «Защитники»: Сарик Андреасян ответил на неудобные вопросы хейтеров

Режиссер Сарик Андреасян принял участие в шоу «Хейт ток», где должен был постараться аргументировано ответить на неудобные и порой агрессивные вопросы хейтеров.

Он прокомментировал низкую оценку аудиторией своего фильма «Защитники», отметив, что работа могла быть лучше.

«Ты считаешь, что "Защитники" - дерьмо? В какой-то степени, спустя время, я с тобой согласен. Я не доглядел, где-то не дорисовал, не угадал со сценарием. Признаю, что это неудачный фильм», - согласился режиссер.

Однако далеко не со всеми язвительными комментариями хейтеров Андреасян покорно соглашался. Присутствующие напомнили, что у режиссера не очень много кинонаград, на что тот ответил, что большинство из них - «говно и пыль».

«Все эти награды в России говно и пыль. Существует "Золотой глобус" и существует "Оскар". Всего остального не существует. "Кинотавр" - это говно и пыль», - уверен кинематографист.

Досталось и ведущему Юрию Дудю, который в своих программах не раз намекал, что не любит творчество Андреасяна.

«Меня удивляет, почему Юрий Дудь уже десять раз сказал обо мне плохо, а поговорить со мной с глазу на глаз он до сих пор не хочет. Почему Юра не зовет? Потому что он понимает, что в кино он менее образован, чем я», - считает режиссер.

Он напомнил, что сам закончил гимназию для одаренных детей в Казахстане, дав понять, что имеет довольно серьезную образовательную базу.