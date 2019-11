От Mortal Kombat до Assassins Creed: Google раскрыла стартовую линейку Stadia

Компания Google объявила стартовую линейку Stadia, первый запуск которой состоится 19 ноября.

Всего в нее войдут 12 игр. Среди них - Assassinʼs Creed: Odyssey, Destiny 2: The Collection, Gylt, Kine, Just Dance 2020, Mortal Kombat 11, Red Dead Redemption 2, Rise of the Tomb Raider, Samurai Shodown, Shadow of the Tomb Raider, Thumper и Tomb Raider.

Кроме того, в течение декабря месяца для подписчиков станут доступны еще 14 игр.

Тем не менее, известно, что Россия не попадает в «первую волну запуска». Точная дата начала работы сервиса в РФ в Google не называли, сообщает iXbt.