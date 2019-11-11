Красиво жить не запретишь: медведь пробрался в SPA-салон и искупался в бассейне

В Болгарии медведь ночью пробрался в SPA салон и искупался в бассейне.

Кадры с камеры видеонаблюдения опубликовали в Сети. На них видно, как животное миновало заграждение и спокойно спустилось в бассейн. Поплавав некоторое время, медведь принялся разгуливать по территории, с любопытством закладывая в окна.

Ролик вызвал неоднозначную реакцию у общественности. Как прокомментировали представители Карловского лесхоза, предприятие готово профинансировать ликвидацию медведей в районе для безопасности жителей и отдыхающих. Однако благодаря петиции, созданной и подписанной неравнодушными, было принято решение оставить диких обитателей в живых.