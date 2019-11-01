В Нарьян-Маре задержали охранника, который пустил в здание убийцу

В Нарьян-Маре задержали сотрудника ООО ОП «Святогоръ», охранявшего детский сад «Сказка», в котором пьяный мужчина убил ребенка.

Как говорится в пресс-релизе СК РФ, охранник допустил беспрепятственный проход в здание злоумышленника.

«Подозреваемый позвонил в домофон, охранник дистанционно, не выходя из комнаты охраны, открыл ему входную дверь, приняв за родителя одного из воспитанников», - сказано в сообщении ведомства.

Сотрудника ЧОП подозревают в совершении преступления, которое предусмотрено пунктами «б», «в» части 2 статьи 238 Уголовного кодекса России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека).

Кроме того, было возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц детского сада «Сказка», которые не обеспечили безопасность пребывания ребенка в дошкольном учреждении.

Напомним, трагедия произошла вчера, 31 октября. Пьяный мужчина вошел в детсад и ударил ножом шестилетнего мальчика, от полученных травм ребенок скончался на месте.