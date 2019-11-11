Пользователь каршеринга устроил «дрифт-шоу» на трассе в Москве

В Москве водитель каршерингового автомобиля «дрифтовал» по оживленной трассе, многократно нарушив ПДД. Видео инцидента было опубликовано восьмого ноября.

На кадрах видно, что нарушитель сидит за рулем автомобиля Volkswagen Polo, который принадлежит каршеринговой компании «Делимобиль». Сначала машина «дрифтует» в одну сторону, заезжая за разделительную полосу, потом резко разворачивается и повторяет маневры уже в обратном направлении.

Пользователей Сети возмутило такое грубое нарушение ПДД.

«Из-за таких вот баранов отказался от каршеринга, потому как техническое состояние автомобилей иногда искренне пугает... Для вас в аду отдельный котел...» - пишет Дмитрий Доровской.

«Зачем люди так делают? Объясните, пожалуйста. Это типа весело?» - удивляется пользователь Vitaly Vitaly.