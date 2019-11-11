Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Бизнесвумен из России приговорили к 15 годам лишения свободы в Кувейте

Василиса Морозова
22:51 11.11.2019
Лазарева признана виновной по обвинению в растрате средств портового управления Кувейта.
Бизнесвумен из России приговорили к 15 годам лишения свободы в Кувейте
© Фото: MarshaLazareva

Уголовный суд Кувейта первой инстанции приговорил россиянку Марию Лазареву к 15 годам лишения свободы, а также крупному штрафу по обвинению в растрате госсредств.

Как говорится в тексте постановления суда, пишет РИА Новости, российскую предпринимательницу обязали выполнять «каторжные работы». Всего Лазорева должна вернуть 719 кувейтских динаров (2,4 млн долларов), а также выплатить штраф в 2,13 млн кувейтских динаров (7 млн долларов).

После того, как отбытия срока россиянку депортируют из страны, сказано в постановлении. Мария Лазарева собирается обжаловать решение суда Кувейта. Однако, согласно закону, сможет она это сделать только через 90 дней.

Весной 2018 года кувейтский суд приговорил Лазареву за невыполнение работ по созданию портового хаба к 10 годам лишения свободы. Ее освободили только в середине июня, когда сумму залога снизили с 65 млн долларов до 3,29 млн долларов. Как утверждает защита россиянки, зимой 2019 года все расстраченные средства вернулись на счета инвесторов с 100%-ной прибылью.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата11.11.2019, 19:39
SpaceX запустила в космос Falcon 9 с самым массивным грузом в истории
Дата11.11.2019, 22:22
Они учили ракеты летать: ветераны космодрома Плесецк рассказали о первых стартах
Дата10.11.2019, 19:27
ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи»
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата11.11.2019, 13:34
Путин поручил расширить участие ОПК в нацпроектах
Дата11.11.2019, 18:17
Фронтовик со знаменитой открытки: не стало ветерана Семена Усачева
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
22:51 В стране и мире
Бизнесвумен из России приговорили к 15 годам лишения свободы в Кувейте
22:42 В стране и мире
Видео
Панин привязал дочь к батарее, но ему никто не поверил
22:22 Армия
Видео
Они учили ракеты летать: ветераны космодрома Плесецк рассказали о первых стартах
22:18 В стране и мире
Видео
Чикагский дрифт: самолет не смог затормозить и улетел за пределы ВПП
22:08 В стране и мире
Видео
В Челябинске наградили военного, спасшего из горящей машины 11-летнего мальчика
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Хоккеисты из России и Белоруссии устроили драку на льду: видео
Названы продукты, которые ускоряют обмен веществ
Видео
Усатый нянь: кот спас ребенка и стал героем Сети
Видео
Та самая сцена: Шэрон Стоун повторила культовый эпизод из «Основного инстинкта»
Видео
Сильнейший за всю историю сигнал получен из космоса
Синоптики рассказали о грядущей аномальной зиме
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.