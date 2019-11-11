Бизнесвумен из России приговорили к 15 годам лишения свободы в Кувейте

Уголовный суд Кувейта первой инстанции приговорил россиянку Марию Лазареву к 15 годам лишения свободы, а также крупному штрафу по обвинению в растрате госсредств.

Как говорится в тексте постановления суда, пишет РИА Новости, российскую предпринимательницу обязали выполнять «каторжные работы». Всего Лазорева должна вернуть 719 кувейтских динаров (2,4 млн долларов), а также выплатить штраф в 2,13 млн кувейтских динаров (7 млн долларов).

После того, как отбытия срока россиянку депортируют из страны, сказано в постановлении. Мария Лазарева собирается обжаловать решение суда Кувейта. Однако, согласно закону, сможет она это сделать только через 90 дней.

Весной 2018 года кувейтский суд приговорил Лазареву за невыполнение работ по созданию портового хаба к 10 годам лишения свободы. Ее освободили только в середине июня, когда сумму залога снизили с 65 млн долларов до 3,29 млн долларов. Как утверждает защита россиянки, зимой 2019 года все расстраченные средства вернулись на счета инвесторов с 100%-ной прибылью.