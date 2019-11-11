Панин привязал дочь к батарее, но ему никто не поверил
Актер Алексей Панин продолжает эпатировать публику. Несколько часов назад он разместил в своем Instagram видео, на котором якобы жестоко наказывает свою дочь за мусор в комнате.
Алексей тянет плачущую и сопротивляющуюся дочь Аню на кухню со словами: «Нюся, кто засрал всю квартиру?» После чего, несмотря на крики ребенка, крепко привязывает ее ремнем к батарее.
Когда девочка садится на пол, отец сообщает дочери, что ей теперь предстоит дождаться бабушку, которая придет и отвяжет ее.
Впрочем, «жестокости» Панина, не раз говорившего, что он любит свою дочь, на этот раз никто из его подписчиков не поверил. В комментариях они пришли к выводу, что это - очередная провокация для злопыхателей.
«Леш, ты че? Так же нельзя с ребенком! Надеюсь, это только для пиара - и не больше!», - написала asyabelka86.
«Ржу, блин», - сообщила anastasiia_zvezda_tvoya.
«Не провоцируйте людей, они уже скоро лопнут от этого… Леша, я сроду роду не поверю в это)) потому что больше жизни ты любишь свою дочь)) Ты очень хороший, сладкий Отец!!!», - констатировала marina.vorozheykina.
«Дочка молодец, хорошо играет», - оценил пользователь radiomodern.