Панин привязал дочь к батарее, но ему никто не поверил

Актер Алексей Панин продолжает эпатировать публику. Несколько часов назад он разместил в своем Instagram видео, на котором якобы жестоко наказывает свою дочь за мусор в комнате.

Алексей тянет плачущую и сопротивляющуюся дочь Аню на кухню со словами: «Нюся, кто засрал всю квартиру?» После чего, несмотря на крики ребенка, крепко привязывает ее ремнем к батарее.

Когда девочка садится на пол, отец сообщает дочери, что ей теперь предстоит дождаться бабушку, которая придет и отвяжет ее.

Впрочем, «жестокости» Панина, не раз говорившего, что он любит свою дочь, на этот раз никто из его подписчиков не поверил. В комментариях они пришли к выводу, что это - очередная провокация для злопыхателей.