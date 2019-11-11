В Челябинске наградили военного, спасшего из горящей машины 11-летнего мальчика

В Челябинске военнослужащему танковых войск, лейтенанту Осману Мамутову вручили почетную грамоту от правительства региона и благодарность от МВД. Награду танкист получил за проявленное мужество, вытащив из пылающей машины 11-летнего мальчика.

Военный стал свидетелем ДТП, произошедшего на трассе «Урал». Одна из искореженных машин загорелась. Рядом толпились люди, но к автомобилям никто не приближался, опасаясь взрыва. Тогда Осман Мамутов в одиночку бросился на помощь.

«Услышал крики из горящей машины, сразу побежал к ней. Открыл заднюю дверь, увидел ребенка, который тянул руки. Его вытащил, предварительно распутав ноги. На себе до дороги донес, передал супруге, взял огнетушитель со своей машины, позвал на помощь и сам пошел тушить», - рассказал «Звезде» герой.

А родителям юнармейца Димы Новоселова из города Копейск вручили медаль «За спасение погибавших». Ею посмертно наградили их 13-летнего сына. В мае этого года Дима ценой своей жизни спас двух школьников, которые упали с обрыва в карьер, заполненный водой.

Дима Новоселов мечтал стать военным летчиком. Участвовал в патриотических акциях и общественной деятельности. Его одноклассники рассказали, что незадолго до гибели он подготовил проект велопарковки возле школы. Его идею воплотили в жизнь волонтеры.