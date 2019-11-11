Чикагский дрифт: самолет не смог затормозить и улетел за пределы ВПП
В США самолет развернуло со взлетно-посадочной полосы из-за гололеда.
© Видео: BNO News © Фото: Aviaincidents
Самолет ERJ-145LR авиакомпании American Eagle выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в Чикаго. Лайнер совершал рейс из Гринсборо в Чикаго, сообщает Chicago Sun Times.
По данным от авиакомпании, инцидент произошел из-за сильного гололеда.
В результате происшествия никто не пострадал. На кадрах, которые снял один из пассажиров, видно, что самолет развернуло и он зарылся крылом в землю при посадке.