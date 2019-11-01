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Следствие просит арестовать подозреваемого в убийстве мальчика в Нарьян-Маре

Александра Арсентьева
12:11 01.11.2019
Трагедия произошла 31 октября в детском саду.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ

Следствие ходатайствует об аресте подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду в Нарьян-Маре. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Напомним, трагедия произошла днем 31 октября. Мужчина в возрасте 36-лет в состоянии алкогольного опьянения вошел в детский сад и нанес шестилетнему мальчику удар ножом, от полученных травм ребенок скончался на месте.

Подозреваемого мужчину задержали на месте. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по трем статьям.

Расследование трагического инцидента взял на личный контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

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