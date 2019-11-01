До конца года в Подмосковье 6 тысяч дольщиков получат ключи от квартир

За пять лет Московская область заселила буквально целый город - 60 тысяч дольщиков. В этом году регион ставит новые рекорды.

«В этом году мы поставим своего рода рекорд - 19 тысяч ключей должны выдать. В следующем план у нас - 10 тысяч. Тоже большой объем, который сегодня достраивается», - заявил в эфире телеканала «360» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По его словам, в 2020 году ключи от квартир получат 10,6 тысячи дольщиков. 3,5 тысячи - только за первый квартал.

Среди проблемных объектов можно выделить ЖК «Новокосино-2». В настоящее время там осталось достроить два дома и один из них - 13-й корпус - примет жителей уже в этом году.

В этом году у региона стояла задача выдать ключи 19 тысячам дольщиков, на сегодня уже почти 13 тысяч вручены.

«Основной ввод в эксплуатацию мы планируем на декабрь… Еще шесть тысяч мы должны ввести до 30 декабря этого года», - рассказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

В 2019 году сдают жилые комплексы «Белая дача», «Планерный» и «Квартал Европа».