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«Место встречи изменить нельзя»: культовому фильму - 40 лет

Владислав Кустов
21:50 11.11.2019
Первый показ ленты, состоявшийся 11 ноября 1979 года, приурочили ко Дню милиции.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Кадр из «Место встречи изменить нельзя»

40 лет исполнилось легендарному фильму «Место встречи изменить нельзя». Премьерный показ «Места встречи…» приурочили ко Дню милиции. Многосерийный фильм показывали по Центральному телевидению с 11 по 15 ноября 1979 года.

Десятки фраз Жеглова и Шарапова  моментально ушли в народ, а картина Станислава Говорухина получила главную награду - признание зрителя на все времена.

В образе Жеглова Говорухин видел только Высоцкого. Сам актер тоже стремился, как он говорил, «застолбить Жеглова». А вот авторы сценария, братья Вайнер, пришли к этому не сразу. Георгий Вайнер рассказывает об этом на уникальной аудиозаписи, датированной 1983 годом.

«Очень отличительная черта его была - замечательная справедливость. Справедливость, вместе с душевной чистотой. Жора по-моему спросил его, ну а Николай Губенко чем это хуже тебя сыграет Жеглова. Он задумался уже дальше. Потом сказал: "Да, об этом я не подумал. Коля лучше меня сыграет", - сказал он. Помолчал, помолчал. Потом хитро на нас покосился и сказал: "Да вам то лучше не надо, вам надо. Вам надо, как я его сыграю"», - говорил Вайнер.

И, конечно, тогда страна ждала, что Высоцкий исполнит в фильме свои песни. Но режиссер и сценаристы были против. Вот как об этом рассказывал сам актер.

«Боюсь, что петь я там не буду, к сожалению. У нас теперь, знаете, есть такой антиснобизм своего рода. Что мол, дескать, а у меня Высоцкий не поет», - делился Владимир.

«Эра милосердия» - рабочее название картины. Так называется и книга братьев Вайнер, по которой фильм снят. В самом сериале это словосочетание встречается единожды. Во время спора на кухне в коммуналке. Как признавался Говорухин, это единственная сцена, которую снимали без удовольствия. Потому что он, как и Жеглов с Шараповым, в «эру милосердия» не верили.

© Кадр из «Место встречи изменить нельзя»

Василий Купцов - один из тех, кто уже работал в уголовном розыске, когда фильм вышел на экраны. Рассказывает, картина стала настоящим оперативным учебником для сотрудников. А в образах Жеглова и Шарапова узнавали своих.

«Корнеев именно был таковым. Жеглов писался с его образа. Писался этой жесткостью. Он всегда говорил: "Вор должен сидеть в тюрьме!". Это его слова», - поделился со «Звездой» бывший начальник московского уголовного розыска.

Павильонные сцены снимали на Одесской киностудии. Натурные - в Москве.

Экстремальных моментов во время съемок было не мало. И стрельба из окна автомобиля во время погони, в которой играл сам Высоцкий, и момент падения бандитского грузовика в реку. Перед съемками пригласили автогонщиков, чтобы они оценили, насколько опасен этот трюк. И они сказали, что скорее всего никто не выживет. Тем не менее на его съемки решились. Каскадер Владимир Жариков дублировал тогда Фокса в машине.

«Некоторое время с моей стороны заклинило дверь, а я должен был выйти со стороны пассажира, вот я пытался биться плечом об эту дверь, у меня ничего не получалось», - вспоминает Жариков.

Прошло уже 40 лет с момента выхода картины, но надо постараться, чтобы найти в России человека, который не помнил бы знаменитые фразы муровцев и бандитов из «Места встречи изменить нельзя».

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