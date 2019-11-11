Блокада сердца: Андрею Данилко стало плохо на съемках

46-летний певец и актер Андрей Данилко, известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, почувствовал себя плохо на съемках новогоднего шоу «Привіт, 20-ті!». Как отмечают представители украинских СМИ, присутствовавшие на шоу, на сцене артист был бледным и с трудом разговаривал.

После каждого номера ему приходилось возвращаться в гримерку, чтобы переодеться, так как его костюм был мокрым. Когда съемки номеров с его участием закончились, Данилко закрылся в гримерке и не выходил.

Позже представитель артиста рассказал журналистам, что исполнитель перенес блокаду сердца, при которой у человека резко сокращается сердечный ритм. Для того, чтобы нормализовать состояние артиста, врачи обкололи его препаратами, после чего он почувствовал себя немного лучше.

Как пишет издание Clutch, Данилко приехал на съемки уже будучи бледным. Артиста окружала и поддерживала охрана.