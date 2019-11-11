Путин и Назарбаев обсудили ситуацию на Украине

Российский лидер Владимир Путин и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора обсудили некоторые вопросы международной и двусторонней повестки дня.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, в ходе разговора были «затронуты некоторые вопросы двусторонней и международной повестки дня, включая урегулирование на Украине».

Кроме того, Путин и Назарбаев обсудили ход подготовки предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе Назарбаева.