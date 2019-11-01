В Киеве хотят обязать Россию финансировать восстановление Донбасса

После окончания конфликта в Донбассе Россия должна выплатить Украине репарации, уверен министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Как он рассказал в эфире телеканала «1+1», сначала Киеву должны вернуть территорию на юго-востоке Донбасса. Затем Россия обязана выплатить репарации Украине.

«А потом мы уже будем говорить о том, как мы будем вкладывать средства и возобновлять этот регион», - пояснил Криклий, отвечая на вопрос, будут ли украинцы платить за восстановление разрушенного пятилетним конфликтом Донбасса.

Министр отметил, что считает невозможным и недопустимым взимание с граждан Украины средств на восстановление не подконтрольных Киеву территорий.

Ранее первый заместитель главы офиса лидера Украины Сергей Трофимов сообщил, что на восстановление подконтрольных Киеву территорий Донбасса понадобится 372 млн евро.