Блэкаут на Финском заливе: без света остались Сестрорецк, Солнечное и Репино

После технологического нарушения без электричества остались жители части Курортного района Санкт-Петербурга. В настоящее время света нет в Репино, Солнечном и Сестрорецке.

Как подтвердили в «Ленэнерго», специалисты уже ведут восстановительные работы после технологического нарушения на оборудовании 35 кВ. Бригады рабочих выехали на места сразу после того, как поступил сигнал об отключении электричества.

«Диспетчеры организуют резервные схемы для оперативного восстановления электроснабжения потребителей», - цитирует «Фонтанка» сообщение пресс-службы компании.

Количество оставшихся без света домов пока неизвестно даже приблизительно. О масштабе энергетического сбоя можно судить по видео, появившемся в соцсети. Проезжающие в районе аварии автомобили освещают трассу только своими фарами, при этом ни одного источника света вокруг больше не видно.