Кузнецова рассказала о состоянии выжившего ребенка, выпавшего из окна в Москве

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что выпавший из окна вместе с матерью и младшей сестрой в Бабушкинском районе Москвы ребенок находится в стабильно тяжелом состоянии.

«Мы связывались с Минздравом, спрашивали о состоянии ребенка, уточнили возраст. Ему четыре года, он в стабильно тяжелом состоянии», - сказала омбудсмен.

Она добавила, что после случившегося будет проведено расследование, поскольку до конца не выяснены причины трагедии.

Ранее СКР возбудил дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ - «Убийство» после того, как мать выпала с детьми из окна девятого этажа жилого дома на северо-востоке Москвы.