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Кузнецова рассказала о состоянии выжившего ребенка, выпавшего из окна в Москве

Василиса Морозова
21:15 11.11.2019
Четырехлетний сын женщины, выпрыгнувшей с детьми из окна в Москве, находится в тяжелом состоянии.
Кузнецова рассказала о состоянии выжившего ребенка, выпавшего из окна в Москве
© Фото: ТРК "Звезда"

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что выпавший из окна вместе с матерью и младшей сестрой в Бабушкинском районе Москвы ребенок находится в стабильно тяжелом состоянии.

«Мы связывались с Минздравом, спрашивали о состоянии ребенка, уточнили возраст. Ему четыре года, он в стабильно тяжелом состоянии», - сказала омбудсмен.

Она добавила, что после случившегося будет проведено расследование, поскольку до конца не выяснены причины трагедии.

Ранее СКР возбудил дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ - «Убийство» после того, как мать выпала с детьми из окна девятого этажа жилого дома на северо-востоке Москвы.

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