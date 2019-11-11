Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Аналитики прогнозируют рост цен на сотовую связь в России

Дарья Михалина
01:59 11.11.2019
В 2020 году связь может подорожать минимум на 10%.
Аналитики прогнозируют рост цен на сотовую связь в России
© Фото: Jan Tepass, imagebroker.com , Globallookpress

В России с 2020 года может подорожать сотовая связь.

Аналитики прогнозируют: цены поднимутся как минимум на 10%. Связано это с отменой внутреннего роуминга в стране. Кроме того, дополнительные расходы сотовых операторов объясняются требованием исполнения «закона Яровой».

Тем временем, абоненты все более пользуются только Интернетом. Наблюдается рост потребления абонентами видеоконтента и других трафикоемких сервисов. Кроме того, по данным аналитиков, россияне начали чаще приобретать дополнительные услуги.

Как пишут «Известия», многие жители страны уже заметили существенное повышение цен на выбранные им тарифы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата09.11.2019, 22:15
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии
Дата11.11.2019, 01:59
В полку прибыло: более ста танковых экипажей пополнят ЦВО
Дата10.11.2019, 19:27
ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи»
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата08.11.2019, 17:16
Сборка первого серийного самолета Су-57: кадры из цеха
Дата10.11.2019, 07:30
Символ нескольких эпох: исполнилось 100 лет со дня рождения легендарного конструктора Михаила Калашникова
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
01:59 Армия
Видео
В полку прибыло: более ста танковых экипажей пополнят ЦВО
01:59 В стране и мире
Аналитики прогнозируют рост цен на сотовую связь в России
01:39 В стране и мире
Уникальное явление: Меркурий пройдет по диску Солнца 11 ноября
01:19 В стране и мире
Видео
750 тысяч маков выпустили в небе Англии в память о погибших во Второй мировой
01:15 Армия
Российские инспекторы проверят военный объект в Норвегии
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Как 4000 лет назад: ученые приготовили ягненка по рецепту древних шумеров
Видео
Сильнейший за всю историю сигнал получен из космоса
Синоптики рассказали о грядущей аномальной зиме
Видео
Та самая сцена: Шэрон Стоун повторила культовый эпизод из «Основного инстинкта»
Видео
Момент гибели актера из Красноярска в ДТП попал на видео
Опубликованы первые фотографии интерьера поездов в Крым
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.