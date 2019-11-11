Аналитики прогнозируют рост цен на сотовую связь в России

В России с 2020 года может подорожать сотовая связь.

Аналитики прогнозируют: цены поднимутся как минимум на 10%. Связано это с отменой внутреннего роуминга в стране. Кроме того, дополнительные расходы сотовых операторов объясняются требованием исполнения «закона Яровой».

Тем временем, абоненты все более пользуются только Интернетом. Наблюдается рост потребления абонентами видеоконтента и других трафикоемких сервисов. Кроме того, по данным аналитиков, россияне начали чаще приобретать дополнительные услуги.

Как пишут «Известия», многие жители страны уже заметили существенное повышение цен на выбранные им тарифы.