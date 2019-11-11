Осколки стекла повсюду: опубликовано видео последствий взрыва на заводе «Балтика»
На пивзаводе «Балтика» в Выборгском районе Санкт-Петербурга произошел прорыв паропровода, пострадали два человека.
© Видео: Mash на Мойке © Фото: Mash на Мойке
В результате взрыва паропровода на пивзаводе «Балтика» вся проходная внутри засыпана осколками стекла и завалена кусками бетона. Это видно на видео, опубликованном пабликом «Mash на Мойке».
В настоящее время рабочие пытаются навести порядок в помещении. Как сообщалось ранее, из-за ЧП было нарушено 40 квадратных метров остекления проходной завода.
Кроме того, по данным пресс-службы городского ГУМЧС, при взрыве пострадали два человека. Они получили раны осколками стекол. Один из них был госпитализирован, второй от госпитализации отказался.
Отмечается, что технологический процесс на заводе из-за взрыва нарушен не был.