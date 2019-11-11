Доценту СПбГУ предъявили обвинение в умышленном убийстве аспирантки

Доценту института истории СПбГУ Олегу Соколову, арестованному на два месяца по делу об убийстве аспирантки и своей возлюбленной Анастасии Ещенко, предъявлено обвинение по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку»).

Об этом сообщил адвокат историка-бонапартиста Александр Почуев.

Решением Октябрьского районного суда Олег Соколов был арестован до 8 января 2020 года на время предварительного следствия. Как заявил адвокат, защита намерена обжаловать это решение.

По данным следователей, историк застрелил аспирантку 7 ноября во время бытового конфликта. В ночь на 9 ноября Соколов решил избавиться от тела возлюбленной и расчленил его.

Утром в субботу 63-летнего мужчину достали из реки Мойки, в его рюкзаке были обнаружены отрубленные руки Ещенко и травматический пистолет. Позднее правоохранители нашли в его квартире голову жертвы. По словам самого Соколова, конфликт произошел на почве ревности.