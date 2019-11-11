Многомиллионный долг семьи Фриске погасил известный артист

Отец певицы Жанны Фриске Владимир Фриске признался, что погасить долг перед благотворительной организацией «Русфонд» ему помог влиятельный человек из мира шоу-бизнеса.

По словам Владимира Фриске, их семья оказалось в «патовой ситуации» - у них совершенно не было денег.

«Один человек нам очень помог, из шоу-бизнеса. Не буду говорить, кто он. Долг был в районе 22 миллионов рублей», - рассказал отец певицы в эфире программы «Звезды сошлись».

Он также добавил, что представитель шоу-бизнеса сам позвонил их семье и сообщил, что хочет помочь погасить долг в память о Жанне. Однако, несмотря на денежную поддержку, родителям певицы также пришлось продать имущество и взять долг в 1,8 миллиона рублей, чтобы рассчитаться с «Русфондом».

Напомним, Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года. Как сообщает сайт «Комсомольской правды», для лечения певицы «Русфонд» предоставил банковский счет, на который миллионы неравнодушных граждан перечислили 69 267 787 рублей. Из них семья отчиталась только о 3 378 576 рублях. Остаток пожертвований - 21 633 214 рублей - бесследно исчез.