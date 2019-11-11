Путин и Меркель обсудили разведение сил в Донбассе

У Владимира Путина состоялся телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент России и канцлер Германии в ходе переговоров обсудили вопрос урегулирования ситуации на Украине с учетом подписанной в Контактной группе «формулы Штайнмайера», а также разведения вооруженных сил в районе населенных пунктов станица Луганская и Золотое, а также села Петровское.

Стороны, по сообщению Кремля, отметили важность полного и неукоснительного соблюдения минского «Комплекса мер» 2015 года и других договоренностей, направленных на содействие урегулирования ситуации.

Кроме того, в ходе переговоров был подтвержден настрой на дальнейшую координацию усилий России и Германии в «нормандской четверке», включая подготовку возможного саммита в этом формате. А также затрагивалась тематика ведущихся трехсторонних переговоров об условиях транзита российского газа через территорию Украины.

Также президент России положительно оценил посреднические шаги Германии по урегулированию ситуации в Ливии, а в конце стороны обменялись мнениями по ситуации в Сирии.