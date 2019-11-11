Москвичку выгнали из Третьяковской галереи за кормление грудью

В Третьяковской галерее скандал после того, как из зала с живописью выгнали молодую маму с малышом.

Женщина собиралась покормить сына грудью в Третьяковке. Однако смотрительница такую картину сочла неприличной и недопустимой для галереи и попросила женщину удалиться.

«Ребенок был в эрго-рюкзаке, как обычно я его ношу в общественных местах, в путешествиях. Он закапризничал, я дала грудь. Сотрудница сказала, что это неуместно. Я пыталась отойти в другой конец зала, но она шла за мной и мотивировала меня изменить мое поведение. Я растерялась и ушла»,- рассказала молодая мама.

Руководители галереи сразу после этой ситуации опубликовали список мест в музее, доступных для кормления детей. По их словам, что в экспозиционном зале для этого можно присесть на любую скамейку.

После случившегося в пресс-службе галереи также рассказали, что в Третьяковке разрабатывают специальные таблички с указанием наиболее комфортных зон для кормления детей. Кроме того, в 2020 году в мужских туалетных комнатах также появятся пеленальные столики для детей.