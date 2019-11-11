SpaceX запустила в космос Falcon 9 с самым массивным грузом в истории

Ракета-носитель Falcon 9 была запущена во Флориде в 9.56 по местному времени (17.56 мск) с космодрома на мысе Канаверал с 60 спутниками Starlink, которые будут обеспечивать связь. Об этом сказано в опубликованном на странице компании в Twitter сообщении.

Отмечается, что впервые были использованы для старта головной обтекатель и первая ступень, которые уже участвовали в полетах с Земли.

Спустя 2,5 минуты после запуска произошло отделение первой ступени, затем от второй ступени отошли створки головного обтекателя. Ускоритель был успешно посажен на плавучую платформу в Атлантическом океане. Специальные морские суда попытаются поймать в надводные сети обе створки обтекателя.

Спутники будут развернуты на высоте 280 км, после тестирования орбиты поднимут их выше с помощью собственных ионных двигателей.

Как подчеркивает SpaceX, ракета-носитель выведет на орбиту самую большую в истории компании полезную нагрузку – 13620 кг.