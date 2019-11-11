Сообщения о неоказании помощи пострадавшим в Тулуне проверят в СК

После того, как сегодня в эфире одного из федеральных каналов были озвучены проблемы жителей города Тулун Иркутской области, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству регионального следственного управления доложить об обстоятельствах озвученных в СМИ происшествий.

В сюжете в частности сообщалось, что средства из федерального бюджета поступили вовремя, однако вопрос с предоставлением пригодных для проживания помещений местными чиновниками до сих пор не решен, несмотря на то, что уже наступили холода. Кроме того, некоторые жители пострадавшего от наводнения города не получили даже первоначальную выплату в 10 тысяч рублей.

«Председатель Следственного комитета дал указание руководству регионального следственного управления доложить об обстоятельствах нарушения прав граждан», - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По словам Петренко, Бастрыкин взял исполнение этого поручения под личный контроль.

Ранее губернатор Иркутской области заявил, что общее число пострадавших от паводков в регионе составило 45 тысяч человек. Известно, что восстановлению не подлежат порядка 450 домов, пострадавших от дождевых паводков.