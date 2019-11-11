Глушаков требует от бывшей жены 204 миллиона рублей
Полузащитник грозненского клуба «Ахмат» Денис Глушаков через суд требует взыскать со своей бывшей жены Дарьи 204 миллиона рублей. Как заявил адвокат Дарьи Глушаковой Сергей Жорин, футболист намерен получить от экс-супруги 201 миллион рублей убытков, два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда за распространение слухов о нем и еще один миллион за нарушение неприкосновенности частной жизни.
По словам Жорина, иск Глушакова к его бывшей жене только спровоцирует новую волну слухов о нем.
«Классика жанра - человек не может угомониться. Глушаков будет пытаться как-то отомстить… Денис сам для себя создает негативный эффект. Но в принципе для Глушакова это нормально, мы к этому уже привыкли», - цитирует адвоката портал Championat.com.
Брак Дениса и Дарьи Глушаковых был официально расторгнут в феврале 2019 года. На развод подавала Дарья, обвиняя супруга в многочисленных изменах. Суд обязал футболиста выплачивать бывшей жене алименты в размере трети от всех его доходов и еще 100 тысяч рублей до достижения его дочерьми 18-летнего возраста. Две дочери Дениса и Дарьи, двухлетняя Александра и восьмилетняя Валерия, по решению суда остались жить с матерью.