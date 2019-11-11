Названа смертельная доза водки

Врачи озвучили смертельно опасную дозу водки для человека, которую он может выпить в праздники и выходные - один литр. Об этом рассказала завотделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина.

Специалист прокомментировала информацию о том, что Россия вошла в десятку стран с наибольшим уровнем потребления алкоголя на душу населения. Халтурина рассказала RNS, что россияне «потребляют по праздникам и по выходным очень много», в отличие от европейцев, которые равномерно распределяют спиртное на неделе.

По ее мнению, в нашей стране существует проблема не высокого потребления алкоголя, а потребления крепкого алкоголя, в связи с чем возникают «экстремальные формы опьянения».

Врач добавила, что россияне достаточно много выпивают, поэтому нужно продолжать ограничительную политику для снижения. Однако есть и позитивный момент - таких людей становится меньше.