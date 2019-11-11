Стажер полиции застрелил человека под Тулой

Один человек погиб, еще два пострадали в результате стрельбы из ружья во время конфликта с участием стажера полиции в Алексинском районе Тульской области.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, инцидент произошел 10 ноября. По предварительным данным, у стажера и его брата произошла потасовка с компанией из 15 человек. Один из участников конфликта выстрелил из травматического оружия, в результате чего пострадал брат будущего правоохранителя.

После этого стажер полиции выстрелил в воздух из зарегистрированного охотничьего ружья в качестве предупреждения. Второй выстрел пришелся в сторону нападавших.

«В качестве ответных действий стажер из зарегистрированного охотничьего ружья произвел сначала предупредительные выстрелы в воздух, после чего, учитывая агрессивное поведение нападавших, выстрелил в их сторону. В результате один человек погиб, еще один получил ранения», - сообщили в полиции.

Отмечается, что в МВД организована служебная проверка для установления обстоятельств случившегося. Кроме того, стажер не будет принят на службу в полицию, а его поручителя привлекут к дисциплинарной ответственности. По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).