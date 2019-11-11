На заводе «Балтика» в Петербурге произошел прорыв паропровода
Дефект на паропроводе устраняют без отключения жилых домов.
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Два человека обварились при прорыве паропровода на заводе «Балтика» в Выборгском районе Северной столицы. Об этом сообщили «Звезде» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Пока не известно, насколько сильно пострадали люди, их осматривают врачи.
«Произошел прорыв паропровода 400 миллиметров рядом с проходной пивзавода "Балтика". Нарушено 40 квадратных метров остекления проходной завода, 4 припаркованных автомобиля. На месте осматриваются два человека», - сообщили в МЧС.
На предприятии заявили, что дефект на паропроводе устраняют без отключения жилых домов.