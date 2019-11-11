СПбГУ уволит доцента, подозреваемого в убийстве аспирантки

СПбГУ уволит доцента Олега Соколова, который подозревается в убийстве выпускницы вуза Анастасии Ещенко. Об этом говорится в пресс-релизе высшего учебного заведения, который поступил в распоряжение «Звезды».

«В связи со случившимся университет прекращает отношения с доцентом Олегом Соколовым: он будет уволен, а его академическая нагрузка распределена между другими преподавателями», - говорится в заявлении на сайте СПбГУ.

Суд арестовал Соколова на два месяца по делу об убийстве Ещенко.

По предварительной версии следствия, 63-летний мужчина застрелил аспирантку 7 ноября. В ночь на субботу он решил избавиться от тела, расчленив его. Утром того же дня доцента достали из реки Мойки, при себе у Соколова был рюкзак, в котором находились отрубленные травматический пистолет и женские руки. По данным СМИ информации, жертва доцента была его возлюбленной и они проживали вместе в его квартире.