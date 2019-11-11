В Минкомсвязи увидели причины для роста тарифов на связь

В Минкомсвязи России усмотрели предпосылки для повышения тарифов на связь в стране, в частности, из-за отмены внутреннего роуминга и расходов на исполнение требований «пакета Яровой», а также роста тарифов на электричество.

«Причины для роста тарифов есть. Это и компенсация выпавших из-за отмены внутреннего роуминга доходов операторов, и расходы на реализацию требований 374-ФЗ ("пакета Яровой"), и рост тарифов электроэнергии, и дефицит частот», - отметили в ведомстве.

В крупных городах частотный ресурс почти исчерпан, а трафик растет и дальше, добавили в Минкомсвязи. В настоящее время операторы ищут способы разгрузки сетей, пишет ТАСС.

«Если в ближайшее время не найти дополнительного частотного ресурса, операторы будут вынуждены поднимать цену в расчете на единицу трафика», - добавил представитель ведомства.

Ранее аналитики предупредили россиян о росте цен на мобильную связь в будущем году. По их прогнозу, связь подорожает не менее чем на 10%.