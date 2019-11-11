«Белые каски» подтвердили смерть своего организатора

Представители организации «Белые каски» подтвердили смерть одного из своих создателей Джеймса Ле Мезюрье. Ранее сообщалось, что тело Ле Мезюрье обнаружили сегодня соседи в саду у его дома в Стамбуле. По предварительной версии, озвученной турецкими правоохранительными органами, мужчина мог погибнуть, упав с балкона.

Как сообщила организация на своей странице в Twitter, о смерти Джеймса Ле Мезюрье в «Белых касках» узнали «с потрясением и скорбью». Представители организации напомнили, что тело основателя и директора гуманитарной организации «Mayday Rescue» было обнаружено в понедельник в его доме в Топхане в Стамбуле.

«Mayday - одна из организаций, которая поддерживает "Белые каски"», - говорится в Twitter.

Бывший офицер британской армии Джеймс Ле Мезюрье создал организацию в начале 2013 года. Она получила широкую известность и поддержку на Западе.

Репутация «Белых касок» неоднозначна. Сама организация называет своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, в частности, в Сирии. В свою очередь, сирийские власти обвиняют «Белые каски» в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности. В МИД РФ называют деятельность «Белых касок» элементом информационной кампании по очернению властей Сирии и возлагают на них ответственность за провокацию, позволившую Западу обвинить Дамаск в применении химоружия.