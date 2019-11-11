СК опубликовал видео с места убийства аспирантки в Петербурге

Следственный комитет России опубликовал видео, на котором видно, как подозреваемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ Олег Соколов делает покупки в магазине. На следующих кадрах видно, как мужчина выбрасывает в реку мешки, предположительно, с фрагментами тела убитой девушки.

© СК РФ

Далее следователи зафиксировали обыск в квартире доцента, а также оружие, из которого, предположительно, была убита аспирантка.

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Напомним, 9 ноября полицейские задержали Соколова после того, как он нырнул в реку при попытке утопить пакет с руками своей убитой аспирантки Анастасии Ещенко. Мужчину с переохлаждением госпитализировали в больницу.

© СК РФ

На следующий день доцент заявил, что состоял в отношениях с экс-студенткой и убил ее в ссоре, которая возникла на почве ревности. После этого он расчленил тело и собирался избавиться от него.

Одиннадцатого ноября доценту СПбГУ официально предъявлено обвинение в убийстве аспирантки. Суд арестовал Соколова до 8 января 2020 года.