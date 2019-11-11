На вершине горы в Якутии нашли записку отца дочери почти 30-летней давности

На вершине горы Муус-Хайа была найдена записка-послание от мужчины своей дочери, пролежавшая там почти 30 лет.

Как сообщает «Якутия24», житель Ленинграда оставил на горе послание и датировал его 9 августа 1990 года. В нем он поздравил свою дочь с днем рождения. Альпинист посвятил восхождение Анне Цветковой.

«Свое восхождение на гору Муус Хая посвящаю Дню Рождения своей дочери Цветковой Ани. Желаю тебе, Анютка, крепкого здоровья, счастья и быть может ты будешь здесь когда-нибудь и найдешь записку своего папы», - говорится в записке.

Теперь жители Якутии стали разыскивать Цветкову, чтобы передать ей записку, оставленную для нее на вершине Муус-Хайа.