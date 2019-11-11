Подозреваемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ разрыдался в суде

Преподаватель и доцент СПбГУ Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве аспирантки, разрыдался в зале суда.

Во время заседания в Октябрьском районном суде Петербурга мужчина не смог справиться с эмоциями после того, как суд предъявил ему обвинение в убийстве его выпускницы Анастасии Ещенко. Олега Соколова арестовали на два месяца - до 8 января 2020 года.

По данным следствия, Соколов застрелил аспирантку 7 ноября, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела. Мужчина расчленил его и пытался избавиться от него по частям. Спасатели достали преподавателя из реки Мойки, в его рюкзаке нашли оружие и отрубленные руки девушки.

После того, как Соколов сам признался в содеянном, в квартире доцента СПбГУ правоохранители обнаружили голову Ещенко.