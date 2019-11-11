Таксист-эпилептик разбил несколько припаркованных автомобилей в Москве
Водитель автомобиля «Яндекс.Такси» врезался в припаркованные машины на Ореховом бульваре.
© Видео: Федеральное агентство новостей. ФАН-ТВ, YouTube © Фото: Федеральное агентство новостей. ФАН-ТВ, YouTube
Автомобиль «Яндекс.Такси» совершил крупную аварию на юге Москвы. Как сообщает ФАН, по предварительной информации у водителя случился неожиданный приступ эпилепсии.
ЧП произошло на Ореховом бульваре. Судя по видео, опубликованном Федеральным агентством новостей, в результате аварии пострадали несколько припаркованных автомобилей.
Очевидцы происшествия помогли выбраться водителю такси из машины. О состоянии мужчины не сообщается. Прибывшие на место медики оказали ему помощь.