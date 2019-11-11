Историк СПбГУ рассказал свою версию убийства аспирантки

Историк СПбГУ Олег Соколов, который подозревается в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, заявил, что она первая набросилась на него с ножом. Об он заявил в Октябрьском суде Петербурга, где рассматривается вопрос об его аресте.

По словам Соколова, он жил с Ещенко на протяжении пяти лет. Он изложил свою версию случившейся ссоры, которая завершилась убийством.

«При упоминании моих детей она начала беситься... Я сказал, что субботу-воскресенье должен провести с детьми. Она пришла в бешенство. Дальше произошло это чудовищное несчастье... Я никогда такого потока агрессии не видел... Нападение с ножом... Девушка, которую я считал идеалом, вдруг превратилась...», - цитирует слова подозреваемого «Фонтанка.ру».

Соколова попытался остановить адвокат, сказав, что он бы не хотел, чтобы его подзащитный говорил об этом, так как это преждевременно.

Юрист добавил, что подозреваемый написал явку с повинной и пребывает в состоянии шока. По его предположению, что доцент был в состоянии аффекта или патологического опьянения.

Напомним, 9 ноября Соколова задержали полицейские после того, как он нырнул в реку, при попытке утопить пакет с руками убитой Ещенко. Мужчина был неадекватен, его госпитализировали в больницу с переохлаждением.

На следующий день доцент заявил, что состоял в отношениях с бывшей студенткой и убил ее в ссоре, которая возникла на почве ревности. После этого он расчленил тело и хотел избавиться от него.

Одиннадцатого ноября доценту СПбГУ официально предъявлено обвинение в убийстве аспирантки. Соколов арестован до 8 января 2020 года.