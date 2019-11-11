Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Историк СПбГУ рассказал свою версию убийства аспирантки

Александра Арсентьева
17:13 11.11.2019
Соколов рассказал, что он проживал с Ещенко на протяжении пяти лет.
© Видео: 1703, Telegram © Фото: ТРК "Звезда"

Историк СПбГУ Олег Соколов, который подозревается в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, заявил, что она первая набросилась на него с ножом. Об он заявил в Октябрьском суде Петербурга, где рассматривается вопрос об его аресте.

По словам Соколова, он жил с Ещенко на протяжении пяти лет. Он изложил свою версию случившейся ссоры, которая завершилась убийством.

«При упоминании моих детей она начала беситься... Я сказал, что субботу-воскресенье должен провести с детьми. Она пришла в бешенство. Дальше произошло это чудовищное несчастье... Я никогда такого потока агрессии не видел... Нападение с ножом... Девушка, которую я считал идеалом, вдруг превратилась...», - цитирует слова подозреваемого «Фонтанка.ру».

Соколова попытался остановить адвокат, сказав, что он бы не хотел, чтобы его подзащитный говорил об этом, так как это преждевременно.

Юрист добавил, что подозреваемый написал явку с повинной и пребывает в состоянии шока. По его предположению, что доцент был в состоянии аффекта или патологического опьянения.

Напомним, 9 ноября Соколова задержали полицейские после того, как он нырнул в реку, при попытке утопить пакет с руками убитой Ещенко. Мужчина был неадекватен, его госпитализировали в больницу с переохлаждением.

На следующий день доцент заявил, что состоял в отношениях с бывшей студенткой и убил ее в ссоре, которая возникла на почве ревности. После этого он расчленил тело и хотел избавиться от него.

Одиннадцатого ноября доценту СПбГУ официально предъявлено обвинение в убийстве аспирантки. Соколов арестован до 8 января 2020 года.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата09.11.2019, 22:15
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии
Дата11.11.2019, 05:54
«Искандер-М» совершили марш и уничтожили «противника»: видео
Дата10.11.2019, 19:27
ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи»
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата11.11.2019, 13:34
Путин поручил расширить участие ОПК в нацпроектах
Дата10.11.2019, 07:30
Символ нескольких эпох: исполнилось 100 лет со дня рождения легендарного конструктора Михаила Калашникова
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
17:13 В стране и мире
Историк СПбГУ рассказал свою версию убийства аспирантки
17:05 В стране и мире
Суд отправил доцента СПбГУ Соколова под арест по делу об убийстве аспирантки
17:04 В стране и мире
Видео
Подозреваемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ разрыдался в суде
17:03 В стране и мире
Видео
Таксист-эпилептик разбил несколько припаркованных автомобилей в Москве
16:44 В стране и мире
Видео
ВСУ нарушили режим тишины в районе разведения сил в ДНР
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Хоккеисты из России и Белоруссии устроили драку на льду: видео
Названы продукты, которые ускоряют обмен веществ
Видео
Усатый нянь: кот спас ребенка и стал героем Сети
Видео
Та самая сцена: Шэрон Стоун повторила культовый эпизод из «Основного инстинкта»
Видео
Сильнейший за всю историю сигнал получен из космоса
Синоптики рассказали о грядущей аномальной зиме
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.